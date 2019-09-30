Іноземні туристи збільшили свої витрати в Україні

Обсяг експорту послуг за статтею "Подорожі" за другий квартал 2019 року склав 433 млн доларів, що на 10,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року (391 млн доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані квартальної статистики Національного банку України.

За даними НБУ, туристи з Європи витратили в Україні 181 млн доларів, що на 15% більше, ніж рік тому.

У той же час, жителі Росії витратили в Україні 92 млн доларів, що на 37% більше, ніж у другому кварталі 2018 року.

НБУ наводить дані Державної прикордонної служби, згідно з якими за II квартал 2019 року Україну відвідало 3,538 млн іноземців, що на 4,6% менше, ніж роком раніше (3,708 млн чоловік).

При цьому кількість туристів з країн ЄС зросла на 1,5% до 1,133 млн осіб, з території Росії - на 1,9% до 0,436 млн чоловік.

Як повідомляло РБК-Україна, кількість відвідувачів "зони відчуження" Чорнобильської АЕС з 2015 року до 2018 року збільшилася з 8 тис. до 70 тис. осіб, половина з них - іноземці.

Зазначимо, за даними НБУ, в 2018 році іноземні туристи витратили в Україні 1,445 млрд доларів, що на 14,6% більше, ніж у 2017 році.