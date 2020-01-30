Іноземні радники можуть долучитися до розробки програми розвитку ЗСУ, - МЗС

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся з делегацією іноземних стратегічних радників високого рівня та запропонував долучитися до розробки програми розвитку Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Як повідомляється, 29 січня глава зовнішньополітичного відомства прийняв представників США, Канади, Британії, Німеччини, Польщі та Литви, які є радниками комітету реформ Міноборони та ЗСУ.

"Глава МЗС запропонував долучитися до розробки державної програми розвитку ЗСУ на період до 2025 року та оновлення Стратегічного оборонного бюлетеня України", - розповіли в МЗС.

Також Пристайко наголосив на необхідності посилення присутності військово-морських сил країн-членів НАТО в Чорному морі.

"Делегація радників підтвердила готовність надавати подальшу підтримку оборонної реформи та врегулювання проблемних питань, що впливають на національну безпеку України", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2021 році українські Військово-морські сили планують отримати від США три катери класу Island. У вівторок, 28 січня, в Одесі розпочалася робоча зустріч між представниками ВМС ЗСУ і Берегової охорони США.