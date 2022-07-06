Іноземні перевізники розповіли про захоплення окупантами суден у Маріуполі, - Reuters

За даними агентства, мова йде про суховантаж Smarta (ходить під прапором Ліберії) і вантажному судні Blue Star I (під прапором Панами).

Компанія Smarta Shipping заявила, що 30 Червня отримала електронною поштою повідомлення, що її судно Smarta "примусово повернуто в державну власність".

Лист було відправлено від імені так званого "МЗС ДНР". Компанія заявила, що вважає такі дії "незаконними і такими, що суперечать всім нормам міжнародного права".

Суховантаж Smarta прибув до Маріуполя 21 лютого для навантаження сталі, а 20 березня потрапив під артилерійський обстріл, який серйозно пошкодив його надбудову. Екіпаж з 19 осіб був насильно вивезений російськими військовими в Донецьк і звільнений тільки через місяць.

Такий же електронний лист було направлено в компанію Fetida Maritime, яке володіє вантажним судном Blue Star I. представник компанії в Одесі відмовився від коментарів, але сказав Reuters, що вся інформація вже передана Службі безпеки України.

Reuters також цитує повідомлення представника МЗС України, який сказав, що Міністерству відомо про наміри російської окупаційної влади в Донецьку створити "національний флот" з кораблів, вкрадених в Маріуполі.

У травні стало відомо, що російські окупанти захопили металопродукцію, яка була вироблена в Маріуполі заводами Азовсталь і ММК ім. Ілліча, і імовірно будуть намагатися доставити її в країни, які не підтримують санкційну політику проти РФ.

За даними компанії Метінвест, Smarta і Blue Star завантажили металопродукцію перед вторгненням РФ.

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