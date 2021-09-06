Інноваційні медичні технології стали більш доступними, - Шимків

Бурхливий розвиток Health Tech на стику технологій, медицини й фармацевтики розширив доступність профілактики та лікування багатьох захворювань. Сьогодні пацієнти можуть обирати між численними інструментами моніторингу біомаркерів здоров’я, і навколо них поступово формується сегмент ранньої діагностики захворюваності.

"Наступний тренд - використання штучного інтелекту, машинного навчання, яке дозволяє разом з biodata опрацьовувати накопичені знання і робити рекомендації. Це стосується кардіології, стану м'язів, параметрів тиску тощо", - впевнений фахівець.

За словами Дмитра Шимківа, цілодобове відстежування самопочуття мільйонів людей призведе до накопичення гігантської бази даних, аналіз якої здійснюватиме штучний інтелект (АІ). Його застосування відкриває нові можливості, зокрема фармацевтична компанія “Дарниця” вивчає імплементацію АІ для покращення функціонування бізнесу в цілому, дослідження поведінки та прихильності пацієнтів до лікування.

"Ми розглядаємо застосування штучного інтелекту у сфері досліджень in silico. Поки в Україні немає розроблених відповідних платформ, тому ми вивчаємо рішення, що є в США. Другий напрямок - пошук нових шляхів застосування відомих нині молекул", - підкреслив голова ради директорів Darnitsa Group.

Пандемія Covid-19 прискорила розвиток телемедицини. В Україні є стартапи, що інвестують у цей напрямок. Загалом у світі він зріс під впливом коронакризи на 35%-40%. Особистий контакт з лікарем відходитиме у минуле, а первинний прийом “через комп’ютер” стане абсолютно реальною історією.

"Це дозволить вирішити ще одну проблему - дефіцит лікарів, який спостерігається по всьому світу", - прогнозує Дмитро Шимків.

Але правильний діагноз - лише половина успіху. Часто пацієнти потребують тривалої терапії чи хірургічного втручання. В цій сфері, вважає Дмитро Шимків, майбутнє за медичними роботами.

Серед інших важливих тенденцій голова ради директорів Darnitsa group назвав так звані personalized drugs - системи визначення індивідуальних дозувань і динаміки медикаментозного лікування, які, за словами Дмитра Шимківа, вже зараз тестуються і в Україні. А також напрямок digiceuticals (digital therapeutics - ред.), в рамках якого окрім ліків та процедур пацієнтам пропонується прописувати окремі мобільні додатки. Функціонал таких додатків може бути спрямований, зокрема, на відстеження та корекцію психологічних станів.

"Один з напрямків - це ПТСР, тобто посттравматичний синдром. Такі аплікації вже використовуються сьогодні для лікування, наприклад, неврозу, - повідомив Шимків. - Є додатки, що стежать за вашим сном, або такі, що за допомогою спеціально розробленої гри здійснюють заспокійливий вплив на мозок. Всі топові міжнародні фармакологічні компанії мають підрозділи, що займаються digiceuticals. Ми також це вивчаємо, вивчаємо стартапи та можливості партнерства. Бачимо себе як компанію, яка через певний час буде пропонувати не тільки пігулки та інфузії, але й додатки, які дозволяють лікувати".