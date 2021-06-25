"Дарниця" підтримує глобальну тенденцію сталого розвитку бізнесу, - Шимків
Фармацевтична компанія "Дарниця" підтримує глобальну тенденцію сталого розвитку бізнесу.
Про це заявив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків, коментуючи результати Рейтингу сталого розвитку-2021.
Як зазначає прес-служба "Дарниці", рейтинг сталого розвитку-2021 укладено експертами журналів "Деньги" і "Корреспондент" у партнерстві з мережею Глобального договору ООН в Україні. В рейтинг включені компанії з різних сфер, які реалізують стратегії з урахуванням Цілей сталого розвитку.
При складанні рейтингу враховувалася наявність у компаніях антикорупційних процедур та практик, гендерна збалансованість у вищих органах управління, рівень компенсації оплати праці, наявність соціально направлених програм, фінансування проектів з енергомодернізації та динаміки скорочення вуглецевого сліду.
За словами Дмитра Шимківа, цілі сталого розвитку, сформульовані Генеральною Асамблеєю ООН - це набір критеріїв, реалізація яких спрямована на подолання бідності, захист планети й забезпечення миру і добробуту людей.
Своєю чергою, "Дарниця", за його словами, своєю діяльністю сприяє підтримці здоров'я, утвердженню прогресивної освіти та розвитку культури в Україні, а також реалізує політику зменшення впливу на навколишнє середовище.
"Дарниця" підтримує глобальну тенденцію стійкого розвитку бізнесу, тому ми взяли на себе додаткові зобов’язання і системно працюємо над їх реалізацією. Наразі "Дарниця" перебуває у стадії трансформації, тому для нас важливо, щоб активне зростання компанії супроводжувалося позитивними перетвореннями для блага суспільства і довкілля. В 2020 році ми направили на ці цілі понад 14 млн гривень", - зазначив Шимків.
Він наголосив, що "Дарниця", як лідер фармацевтичного ринку, фокусується на розширенні доступності лікування ефективними і безпечними препаратами, а найбільш вразливі категорії людей компанія безкоштовно забезпечує медикаментами завдяки партнерству з недержавними організаціями.
Шимків також нагадав, що з 2015 року "Дарниця" системно співпрацює з громадським сектором в напрямку розвитку прогресивної освіти, з метою впровадження в Україні сучасних освітніх форматів навчання та сприяння вихованню лідерів в молодіжному середовищі.
Компанія має більш ніж 10 річний досвід впровадження екологічних ініціатив, зокрема, - енергоефективних технологій на виробництві, відповідального поводження з відходами, масштабування принципів "зеленого офісу" та виховання еко-відповідальної культури серед працівників.
Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні.
Місія компанії - допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному.
Стратегічні напрямки розвитку портфеля - кардіологія, неврологія та психічне здоров’я, а також вирішення проблем болю. Продукція Дарниці експортується в 15 країн світу.
Бенефіціари компанії - сім'я Загорій.