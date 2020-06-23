Інклюзивна освіта: в МОН пояснили, як влаштувати дитину в школу

В Україні дітей зараховуватимуть в інклюзивні групи до дошкільних закладів, або в школу після того як вони пройдуть комплексну оцінку. Наразі інклюзивні ресурсні центри в областях працюють для того, щоб всі особи могли її пройти.

Про це розповіла в інтерв'ю РБК-Україна тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

За її словами, інклюзивні ресурсні центри в регіонах, де є пом'якшення карантину, працюють для того, щоб дітей зарахували в навчальні заклади.

"Зараз інклюзивні ресурсні центри в областях, де є пом'якшення карантину, вже працюють для того, щоб всі особи могли пройти комплексну оцінку. Вона є підставою для зарахування дітей в інклюзивні групи, до закладів дошкільного або середньої освіти з 1 вересня",- сказала Мандзій.

Крім того, вона додала, що для дитини з інклюзивної групи буде складатись індивідуальна програма розвитку, а також надаватиметься додаткова психолого-педагогічна допомога.

"Там нічого не змінилося, ми тримаємо руку на пульсі. Хочемо прийняти стратегію інклюзивного навчання",- зазначила т.в.о. міністра освіти і науки.

Нагадаємо, в Україні з 1 червня працюють інклюзивно-ресурсні центри (ІРЦ) в регіонах, де було запроваджено послаблення протиепідеміологічних заходів.

Крім того, раніше повідомлялось, що Міністерство освіти і науки та МОЗ готують додаткові протоколи, які будуть визначати заходи безпеки у закладах освіти до повернення дітей до школи.