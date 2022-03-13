"Ініціативи нікчемні". У Зеленського пригрозили колаборантам у Херсонській області

У президента України Володимира Зеленського відреагували на можливі плани проведення "референдуму" на окупованій частині Херсонської області. І звернули увагу на те, що на колаборантів чекає кримінальне переслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"Будь-які ініціативи з проведення "референдумів", фіктивних сесій місцевих рад, роздачі паспортів в окупованих містах півдня України - Херсоні, Каховці, Генічеському - абсолютно нікчемні. Російські війська залишать територію, колаборанти отримають кримінальне переслідування", - зазначив він.
Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація про те, що окупанти готуються до створення так званої "Херсонської народної республіки".
Місцева обласна рада у зв'язку з цим провела екстрене засідання, на якому виступив проти створення псевдореспубліки.
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