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"Ініціативи нікчемні". У Зеленського пригрозили колаборантам у Херсонській області

Автор: Олександр Мороз

У президента України Володимира Зеленського відреагували на можливі плани проведення "референдуму" на окупованій частині Херсонської області. І звернули увагу на те, що на колаборантів чекає кримінальне переслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Будь-які ініціативи з проведення "референдумів", фіктивних сесій місцевих рад, роздачі паспортів в окупованих містах півдня України - Херсоні, Каховці, Генічеському - абсолютно нікчемні. Російські війська залишать територію, колаборанти отримають кримінальне переслідування", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація про те, що окупанти готуються до створення так званої "Херсонської народної республіки".

Місцева обласна рада у зв'язку з цим провела екстрене засідання, на якому виступив проти створення псевдореспубліки.

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Херсонская областьРеферендумВійна Росії проти України