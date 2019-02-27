Ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк" заявила про затримання активістів в Одесі

Йдеться про затримання двох активістів біля морвокзалу, де сьогодні перебував президент

Общественная инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк" заявила о задержании двух активистов в Одессе возле морького вокзала. Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на заявление инициативы в Facebook.

Отмечается, что активистов Романа Герасимюка и Богдана Копертеха задержали возле американськго эсминца, где сегодня с визитом находился президент Украины Перо Порошенко.

"Задержали активистов за вопрос "Кто заказал Катя Гандзюк?" у морвокзала, где сегодня находился Петр Порошенко. Задержали незаконно", - указано в сообщении.

Также добавляется, что акция с участием Герасимюка и Копертеха проходила в месте, где был анонсирован визит Петра Порошенко, поскольку в активистов к президенту есть личные вопросы. В частности, как отметили в инициативе, вопросы касаются блокировки дальнейшей работы ВСК по делу Гандзюк Блоком Петра Порошенко.

В инициативе отметили, что акция проходила в не запрещенной пешеходной зоне, на безопасном расстоянии от кораблей и в то время, в котором это было удобно большинству активистов.

Напомним, ранее участники инициативы "Кто заказал Катя Гандзюк" заявляли, что в течение последних двух недель активисты подвергаются преследованию. В частности активисты сообщили, что нескольким из них передавали "предупреждение" и прямые рекомендации "уехать на время расследования из страны" от лиц, которые, по их словам, связаны с Министерством внутренних дел.