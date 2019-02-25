Активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" повідомили про переслідування

Фото: активісти пікетують суд по справі Мангера (РБК-Україна)

Активістам передавали "попередження" та прямі рекомендації "виїхати на час розслідування з країни"

Протягом останніх двох тижнів учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" зазнають переслідування. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook ініціативи.

Учасники ініціативи розповіли, що до одного з нас увірвалися в квартиру, нічого не вкрали, а просто влаштували безлад в квартирі з метою залякування. Зокрема активісти повідомили, що кільком з них передавали "попередження" та прямі рекомендації "виїхати на час розслідування з країни" від осіб, які за їхніми словами пов’язаних із Міністерством внутрішніх справ.

"Помічена "наружка" за двома з активістів. За двома з нас постійно демонстративно не ховаючись їздять автівки на херсонських номерах. Декільком просто ламали дверні замки, але не змогли потрапити всередину. Також ми бачимо атаки на наші робочі електронні ресурси", - йдеться у повідомленні.

Учасники ініціативи також почали регулярно отримувати дивні дзвінки на мобільні і стаціонарні телефони, а також особисті повідомлення в соцмережах з пропозиціями зустрітися "якомога швидше" від незнайомців.

"Ми хотіли би попередити громадськість, всіх, хто слідкує за цією справою і небайдужий до нашої боротьби про те, що ніхто з членів ініціативи не зберігає вдома зброї масового знищення, наркотиків та інших заборонених речовин. Ніхто з нас також не має суїцидальних намірів - ми всі життєрадісні, вмотивовані та дуже вперті", - заявили учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк".

Нагадаємо, 21 лютого під будівлею Київського апеляційного суду, де розглядали апеляцію на запобіжний захід голові Херсонської областної ради Владиславу Мангеру, учасники ініціативи "Хто замовив Катерину Гандзюк" запалили файєри. Активісти вимагали покарати винних у вбивстві Гандзюк.

Відзначимо, Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін досудового розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк до 3 липня 2019 року.