В Ингушетии атаковали пост полиции, произошла перестрелка

В Ингушетии (Российская Федерация) в ночь на 28 марта произошло нападение неизвестных на пост полиции в Назрановском районе. Была перестрелка, и результате атаки пострадал один из полицейских. В республике объявили план "Перехват".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Ингушетии.
Нападению подвергся стационарный пост ДПС "Волга-14", который был обстрелян неизвестными.
Отмечается, что правоохранители открыли огонь в ответ. Также сообщается, что нападавшие скрылись.
В настоящее время после объявления плана "Перехвата" полиция пытается установить местонахождение и задержать граждан, причастных к данному нападению.
В МВД по региону информируют об одном пострадавшем правоохранителе, который, предварительно, получил ранение в ногу. Данных о подозреваемых в настоящее время нет.
Также в сети было обнародовано видео ночной атаки на пост.
Видео: в Ингушетии произошло нападение на пост ДПС ночью 28 марта
По данным издания "Кавказский узел", это нападение на пост ДПС "Волга-14" в Назрановском районе Ингушетии стало первым за более чем 3 года.
Так, аналогичный инцидент произошел в конце декабря 2019-го на въезде в Магас.
Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк высказал мнение, что в РФ будет нарастать внутреннее партизанское и диверсионное движения. В этом контексте он добавил, что Башкирия, Ичкерия, Ингушетия и Северная Осетия будут иметь определенные претензии, и "это постепенно нарастает".
Напомним, в начале января в Белгородской области РФ вспыхнул масштабный пожар на военном объекте. Инцидент произошел в городе Новый Оскол.
Также сообщалось, что в российском Томске загорелся лагерь для мобилизованных. Одна из версий инцидента - саботаж.
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