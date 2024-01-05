RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Информацию о потерях врага после ударов по Крыму еще собирают, - Гуменюк

Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Информацию о потерях врага в результате ударов по Крыму 4 января еще собирают. Данные о гибели высокопоставленных чиновников армии РФ не подтверждены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"В отличие от врага мы не публикуем информацию, не имеющую официального подтверждения, так как сделали они, прокричав ура и забыли пойти в атаку, отчитались об уничтожении неизвестного бункера с неизвестными заместителями главнокомандующего и чиновниками", - сказала Гуменюк.

Спикер подчеркнула, что информацию о потерях врага в результате удара по командному пункту вблизи Севастополя пока собирают.

"Мы собираем ту информацию, которая вас сейчас интересует. Как только она будет иметь соответствующее подтверждение, ее обнародуют. Пока можем констатировать лишь то, что уже известно - пункт управления поражен", - заявила спикер.

Добавим, в сети сегодня начали распространять информацию, что якобы в результате вчерашних ударов по Крыму погиб начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Но, как известно, украинские военные не подтверждают эти предположения.

Взрывы в Крыму

Вчера в Севастополе и Евпатории раздавались мощные взрывы. Перед этим российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.

Также в сети сообщали, что в Евпатории была поражена военная часть, а в результате атаки якобы были ликвидированы 23 оккупанта и российский полковник.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СевастопольКримВойна в УкраинеВойна России против Украины