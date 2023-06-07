Информационная тактика России, - Маляр о сомнениях по поводу причастности РФ к подрыву ГЭС

Как отметила Маляр, после каждого российского преступления враг пытается обвинить во всем Украину.

"Россия настолько токсична в мире, их слову нет доверия. Неважно, что они заявляют. Россияне за деньги продвигают свою позицию", - отметила Маляр.

Заместитель министра обороны добавила, что мир сегодня неоднозначен, поскольку есть страны, которые придерживаются нейтральной позиции относительно войны или продолжают сотрудничать со страной-оккупантом.

Подрыв Каховской ГЭС

Вчера, 6 июня, российские оккупанты совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции. Эпицентром взрыва стал машинный зал, куда враг заложил взрывчатку. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, операцией занималась 205-я мотострелковая часть российской армии.

После подтопления ряда населенных пунктов также появились проблемы с водоснабжением. К примеру, в связи с затоплением Каховского водохранилища, город Кривой Рог был вынужден ввести ограничения на потребление воды.

Дополнительно, из-за риска заболевания ботулизмом, местным жителям было запрещено ловить, продавать и потреблять рыбу из затопленных районов.

Подробности о последствиях взрыва на Каховской гидроэлектростанции ожидаются в ближайшие дни. Информацию об этой трагедии можно найти в материале РБК-Украина, подробно описывающем все, что известно на утро 7 июня.