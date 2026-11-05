Информационная атака на фоне визита в США? Как Россия использовала заявление ЦПК об Арахамии

Когда тема появилась в информпространстве РФ

Владимир Сонюк отмечает, что сообщение Центра противодействия коррупции о возможном производстве в отношении Давида Арахамии появилось в российских пабликах накануне начала переговоров в Вашингтоне, в которых с украинской стороны участвует глава фракции "Слуга народа".

"Появление этой темы в российских пабликах совпало с подготовкой украинской делегации к важным международным переговорам в США", - подчеркнул политолог.

В этом контексте распространение вражескими информресурсами сообщения ЦПК обращает внимание на риски использования внутренних политических противоречий Украины во внешнем информационном пространстве.

В то же время имеющиеся сообщения сами по себе не устанавливают мотивы ЦПК или связи организации с российскими информационными ресурсами, отмечает Сонюк.

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При этом он напомнил, что ранее Центр противодействия коррупции становился объектом обвинений по поводу возможного уклонения от налогообложения. Однако обоснованность этих утверждений требует отдельной проверки.

"Критики ЦПК также утверждают, что организация систематически совершает информационные атаки на украинскую переговорную команду и лично Давида Арахамию", - написал политолог.

Что предшествовало

Как известно, 4 ноября ЦПК сообщил о решении Высшего антикоррупционного суда, которым уполномоченное должностное лицо обязано внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном правонарушении главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Данное решение предусматривает регистрацию информации для дальнейшей проверки и не является выводом суда о виновности Арахамии", - объяснил Владимир Сонюк.