Інформація про вибухи в Полтавській і Черкаській областях не підтвердилася

Офіційні джерела не підтвердили інформацію про вибухи в Полтавській і Черкаській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна і коментар речника Нацполіції в Черкаській області Зої Вовк.
За словами Луніна, в неділю, 7 серпня, ввечері ніякої інформації про "прильоти" в Полтавській області немає.
У свою чергу Вовк заявила, що в Черкаській області не було зафіксовано надзвичайних ситуацій і інформація про вибухи не підтвердилася.
Нагадаємо, сьогодні ввечері в Кременчуці Полтавської області та Черкасах місцеві жителі повідомляли, що почули вибухи.
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