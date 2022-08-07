RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Інформація про вибухи в Полтавській і Черкаській областях не підтвердилася

Фото: інформація про вибухи у Полтавській та Черкаській областях не підтвердилася (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Офіційні джерела не підтвердили інформацію про вибухи в Полтавській і Черкаській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна і коментар речника Нацполіції в Черкаській області Зої Вовк.

За словами Луніна, в неділю, 7 серпня, ввечері ніякої інформації про "прильоти" в Полтавській області немає.

У свою чергу Вовк заявила, що в Черкаській області не було зафіксовано надзвичайних ситуацій і інформація про вибухи не підтвердилася.

Нагадаємо, сьогодні ввечері в Кременчуці Полтавської області та Черкасах місцеві жителі повідомляли, що почули вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавская областьЧеркасская областьВибухВійна Росії проти України