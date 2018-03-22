Інформація про мінування вокзалу у Харкові не підтвердилася

Поліція евакуювала тисячу осіб

Інформація про мінування залізничного вокзалу в Харкові не підтвердилася. Про це йдеться у повідомленні ГУ НП у Харківській області в Facebook.

Як повідомляється, поліцейські евакуювали близько 1000 чоловік і оглянули 25 тис. кв. м приміщень та прилеглої території. В результаті обшуків території вибухових пристроїв чи речовин не виявлено.

"Інформація про замінування залізничного вокзалу у Харкові не підтвердилася. На місці події працювали слідчо-оперативна група Холодногірської відділу поліції і експерти вибухо-технічного управління обласної ГУНП.

Поліцейські евакуювали близько 1000 чоловік і оглянули 25000 кв. м приміщень та прилеглої території. Вибухових пристроїв чи речовин не виявлено", - йдеться в повідомленні.

#поліція_Харківщини Інформація про замінування залізничного вокзалу у Харкові не підтвердилася На місці події... Опубліковано Поліція Харківщини 21 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві після дзвінків про замінування залізничного вокзалу і лікарні евакуювали більше тисячі людей.