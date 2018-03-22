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Информация о минировании вокзала в Харькове не подтвердилась

НовостиПроисшествия    22.03.2018 - 00:34
Фото: полиция
Фото: полиция

Полиция эвакуировала тысячу человек

Информация о минировании железнодорожного вокзала в Харькове не подтвердилась. Об этом говорится в сообщении ГУ НП в Харьковской области в Facebook.

Как сообщается, полицейские эвакуировали около 1000 человек и осмотрели 25 тыс. кв. м помещений и прилегающей территории. В результате обысков территории взрывных устройств или веществ не обнаружено.

"Информация о заминировании железнодорожного вокзала в Харькове не подтвердилась. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции и эксперты взрыво-технического управления областного ГУНП.

Полицейские эвакуировали около 1000 человек и осмотрели 25000 кв.м помещений и прилегающей территории. Взрывных устройств или веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

 

#поліція_Харківщини Інформація про замінування залізничного вокзалу у Харкові не підтвердилася На місці події...

Опубліковано Поліція Харківщини 21 березень 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве после звонков о минировании железнодорожного вокзала и больницы эвакуировали более тысячи человек.

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Теги: Харьков, полиция, минирование
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