Информация о минировании вокзала в Харькове не подтвердилась

Полиция эвакуировала тысячу человек

Информация о минировании железнодорожного вокзала в Харькове не подтвердилась. Об этом говорится в сообщении ГУ НП в Харьковской области в Facebook.

Как сообщается, полицейские эвакуировали около 1000 человек и осмотрели 25 тыс. кв. м помещений и прилегающей территории. В результате обысков территории взрывных устройств или веществ не обнаружено.

"Информация о заминировании железнодорожного вокзала в Харькове не подтвердилась. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции и эксперты взрыво-технического управления областного ГУНП.

Полицейские эвакуировали около 1000 человек и осмотрели 25000 кв.м помещений и прилегающей территории. Взрывных устройств или веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

#поліція_Харківщини Інформація про замінування залізничного вокзалу у Харкові не підтвердилася На місці події... Опубліковано Поліція Харківщини 21 березень 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве после звонков о минировании железнодорожного вокзала и больницы эвакуировали более тысячи человек.