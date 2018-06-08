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Інтерв'ю

У Харкові четвертий день поспіль "мінують" 5 бізнес-центрів

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 12:57
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Наразі проводиться перевірка

 

У Харкові четвертий день поспіль "мінують" 5 бізнес-центрів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"Інформація про те, що в будівлях закладено вибухівку, надійшла до поліції 8 червня близько 11:05", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, правоохоронці перевіряють інформацію про замінування приміщень бізнес-центрів на вулицях Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького та проспекті Московському.

 

#поліція_Харківщини #замінування Поліцейські перевіряють інформацію про мінування бізнес-центрів у Харкові Інформація...

Опубліковано Поліція Харківщини 8 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові вказані бізнес-центри "мінували" також 5,6 та 7 червня 2018 року. У ході перевірки вибухових пристроїв виявлено не було.

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Теги публікації: Харків, минирование, полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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