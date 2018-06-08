Наразі проводиться перевірка

У Харкові четвертий день поспіль "мінують" 5 бізнес-центрів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"Інформація про те, що в будівлях закладено вибухівку, надійшла до поліції 8 червня близько 11:05", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, правоохоронці перевіряють інформацію про замінування приміщень бізнес-центрів на вулицях Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького та проспекті Московському.

#поліція_Харківщини #замінування Поліцейські перевіряють інформацію про мінування бізнес-центрів у Харкові Інформація... Опубліковано Поліція Харківщини 8 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові вказані бізнес-центри "мінували" також 5,6 та 7 червня 2018 року. У ході перевірки вибухових пристроїв виявлено не було.