В Україні немає випадків холери, але збільшуються ризики в Маріуполі, - Кузін

Станом на сьогодні в Україні не було зафіксовано жодного випадку холери. Але через руйнування зростають ризики в окупованому Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я .

"У період з 1 червня було обстежено понад 440 хворих з гострими кишковими інфекціями, серед них 165 на предмет інфікування холерою. Також з профілактичною метою було обстежено 6 здорових людей. У жодному випадку холерних вібріонів виявлено не було", - зазначив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Водночас на сьогодні складно отримати інформацію з тимчасово окупованих територій, зокрема з Маріуполя. Повідомляється, що ризики поширення інфекційних захворювань там зростають. Це пов'язано зі значними руйнуваннями інфраструктури, в результаті чого змішуються каналізаційні води з питною і підземними водами, відбувається забруднення колодязів.