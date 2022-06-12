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В Україні немає випадків холери, але збільшуються ризики в Маріуполі, - Кузін

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Київ, Неділя 12 червня 2022 17:12
В Україні немає випадків холери, але збільшуються ризики в Маріуполі, - Кузін Фото: головний санлікар Ігор Кузін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Станом на сьогодні в Україні не було зафіксовано жодного випадку холери. Але через руйнування зростають ризики в окупованому Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

"У період з 1 червня було обстежено понад 440 хворих з гострими кишковими інфекціями, серед них 165 на предмет інфікування холерою. Також з профілактичною метою було обстежено 6 здорових людей. У жодному випадку холерних вібріонів виявлено не було", - зазначив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Водночас на сьогодні складно отримати інформацію з тимчасово окупованих територій, зокрема з Маріуполя. Повідомляється, що ризики поширення інфекційних захворювань там зростають. Це пов'язано зі значними руйнуваннями інфраструктури, в результаті чого змішуються каналізаційні води з питною і підземними водами, відбувається забруднення колодязів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти в Маріуполі через загрозу спалаху холери готують достроковий запуск інфекційної лікарні.

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