Інформатора ФСБ у Черкаській області засудили на 10 років за держзраду

У Черкасах місцевого жителя за публічним обвинуваченням обласної прокуратури засудили до 10 років позбавлення волі за держзраду.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора України.

Крім того, він просив представників ФСБ передати йому пістолети з глушником, вибухові пристрої та боєприпаси. 2022 року правоохоронці затримали чоловіка під час збору інформації про розташування військової частини ЗСУ на території Черкаської області.

Прокурори в суді довели, що чоловік співпрацював із представниками ФСБ Росії. Інформатор ворожої спецслужби надавав фото-, відеоматеріали та інформацію про точне розташування військових об'єктів ЗСУ, критичної інфраструктури, правоохоронних структур та органів державної влади.

Раніше стало відомо, що у Сумській області підприємець "зливав" ФСБ дані про військових. Затриманому оголосили підозру у державній зраді.

Також нагадаємо, що співробітники СБУ повідомили про підозру судді Північного апеляційного господарського суду, який агітував своїх знайомих за підтримку "російського світу" у Києві.

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