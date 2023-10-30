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Из инфополя исчезли "мирные инициативы", требовавшие от Украины отдать территории, - Кулеба

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (GettyIamges)
Автор: Антон Малиновский

За последние полгода из инфополя исчезли многочисленные "мирные" инициативы от других стран, в которых предполагалось, что Украина отдаст России часть своих территорий. Мир склоняется к формуле мира, предложенной Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

Комментируя нынешний форум на Мальте, Кулеба отметил, что в настоящее время украинскую формулу мира поддерживают 66 государств, в том числе и страны "глобального юга".

"Обратите внимание: за эти же полгода из инфополя исчезли многочисленные «мирные» инициативы, предлагавшие Украине то отказаться от территорий, то что-то обменять, то еще какие-то неприемлемые вещи", - отметил Кулеба.

Он отметил, что сейчас в центре всех дискуссий "справедливая и честная украинская формула", полностью отвечающая принципам Устава ООН и ключевых резолюций Генассамблеи.

Мирный саммит на Мальте

На Мальте 28 октября стартовала третья встреча по украинской формуле мира. Главная цель для Украины, по словам главы ОП Андрея Ермака, - заручиться "максимально широкой международной поддержкой" мирного плана президента Владимира Зеленского.

Две предыдущие встречи прошли в Копенгагене и Джидде. Тогда Украине удалось привлечь не только прямых партнеров и союзников, но и представителей Глобального юга, занимающих нейтральную позицию по отношению к войне.

Заметим, что в этот раз Китай не участвует в мирном саммите. По данным СМИ, отсутствие Пекина разочаровало украинское руководство.

"Мирные инициативы" для Украины

Стоит отметить, что ряд стран ранее объявляли, что хочет выступить посредниками между Украиной и Россией и представили свои так называемые "мирные планы".

Да, одним из первых "план" разработал Китай, хотя Украина и партнеры раскритиковали его.

Кроме того, мирные инициативы представили Бразилия, Индонезия и страны Африки. Однако большинство этих планов предусматриваются территориальные уступки Украины, а также заморозка конфликта. Руководство Украины неоднократно отмечало, что на уступки наша страна не пойдет, а для завершения войны Россия должна вывести свои войска.

Детальнее о "мирных планах" читайте в материале РБК-Украина.

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Дмитрий КулебаВойна России против Украины