Банк Англії підняв ставки максимально з 1995 року, попри загрозу економічного спаду

Банк Англії підвищив процентні ставки найсильніше за 27 років, незважаючи на попередження про наближення тривалої рецесії. Він має намір придушити зростання інфляції, яка зараз знаходиться на максимальному рівні 13%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Після стрибка цін на енергоносії, викликаного вторгненням Росії в Україну, Банку Англії схвалив підвищення банківської ставки на піввідсотка до 1,75% - найвищого рівня з кінця 2008 року.

Банк Англії попередив, що Британія зіткнулася з рецесією з піковим падінням виробництва на 2,1%, що схоже на спад в 1990-х роках, але набагато менше, ніж удар від COVID-19 і спад, викликаний глобальною кризою 2008-09 років.

Економіка почне скорочуватися в останньому кварталі 2022 року і буде падати протягом усього 2023 року, що зробить рецесію найтривалішою після світової фінансової кризи.

За прогнозом, почавши уповільнення зростання, інфляція споживчих цін, ймовірно, досягне піку в 13,3% в жовтні - найвищого рівня з 1980 року - в основному через різке зростання цін на енергоносії після вторгнення Росії в Україну. Це призведе до того, що домогосподарства два роки поспіль зазнають зниження своїх наявних доходів, що стане найбільшим скороченням з 1964 року.

Інфляція у Великобританії досягла 40-річного максимуму в 9,4% в червні, що вже більш ніж в чотири рази перевищує цільовий показник Банку Англії у 2%, викликавши страйки і змусивши будь-кого, хто змінить Бориса Джонсона на посаді наступного прем'єр-міністра Великобританії, надати подальшу підтримку.

Тиск на главу Банку Англії Ендрю Бейлі і його колег з метою змусити їх діяти більш масштабно, посилився після недавнього значного підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США, Європейським Центральним банком та іншими центральними банками. Ці кроки послабили вартість фунта, що може посилити інфляцію.

Британський центральний банк вже шість разів підвищував ставки з грудня, але в четвер, 4 серпня, це було найбільшим кроком з 1995 року.

Нагадаємо, в кінці липня Федеральна резервна система США підвищила базову процентну ставку овернайт на 0,75% до діапазону 2,25-2,5%.