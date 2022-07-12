Інфляція прискорилася до максимуму за шість років: у НБУ назвали причини

У червні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 21,5%. Прискорення інфляції передусім зумовлене шоками пропозиції, спричиненими повномасштабною війною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар НБУ .

"Йдеться, зокрема, про порушення ланцюгів постачання, скорочення пропозиції окремих товарів, збільшення витрат бізнесу, фізичне руйнування потужностей та інфраструктури внаслідок терористичних дій Росії та окупації окремих територій. Інфляційні очікування більшості економічних агентів погіршуються, що створює додатковий ціновий тиск", - йдеться в коментарі.

За даними НБУ, фіксація офіційного курсу гривні до долара США та тарифів на газ і тепло, а також часткове налагодження поставок продукції стримували зростання цін.

Темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари зросли до 21,5% р/р унаслідок збільшення виробничих витрат бізнесу, зокрема на енергоносії та логістику. Так, пришвидшилося подорожчання м’ясних та рибних продуктів, масла, маргарину, борошняних виробів та безалкогольних напоїв. Натомість сповільнилося зростання цін на соняшникову олію через ефекти бази порівняння та більшу пропозицію з огляду на обмежені можливості експорту продукції, зазначили в НБУ.

Подорожчання непродовольчих товарів пришвидшилося до 9,2% р/р. Це пояснюється зростанням витрат на логістику та підвищеним попитом на ці товари, у тому числі з огляду на поступове повернення громадян до своїх місць проживання.

Швидшими темпами зростала й вартість послуг (на 14,3% р/р). Під впливом підвищеного попиту у відносно безпечних регіонах надалі збільшувалася вартість оренди житла. Дорожчали також послуги, пов'язані з ремонтом житла, через дефіцит деяких витратних матеріалів та робочої сили. Унаслідок збільшення цін на паливо зросла вартість послуг таксі. Швидше дорожчали й медичні послуги, а також послуги салонів краси, кінотеатрів, спортивних установ та закладів громадського харчування. Натомість нижчими темпами зростала вартість послуг готелів та пансіонатів через відсутність туристичного сезону цього року, йдеться в коментарі.

Подорожчання сирих продуктів харчування значно пришвидшилося (до 36,1% у річному вимірі). Суттєво подорожчали гречка, рис та інші крупи через вичерпання запасів та скорочення постачань. Пришвидшилося зростання цін на сіль через дефіцит на внутрішньому ринку внаслідок припинення діяльності, а пізніше - руйнування основного видобувного підприємства в Україні. Через порушення ланцюгів постачання та вищу вартість енергоносіїв швидше зростали ціни на овочі, фрукти та ягоди. Збільшення експорту та внутрішнього попиту призвело до прискорення подорожчання цукру. Поступове пожвавлення експорту також вплинуло на сповільнення темпів падіння цін на яйця та пришвидшення зростання цін на курятину та молоко. Через скорочення пропозиції зі східних та центральних областей швидшими темпами дорожчала й свинина.

Зростання адміністративно-регульованих цін прискорилося (до 14,8% р/р). Вагомий внесок у зростання цін у відповідній категорії товарів мало подорожчання алкогольних напоїв через розширення попиту внаслідок послаблення обмежень на продаж алкоголю в різних регіонах України та звуження пропозиції. Останнє пов'язане з обмеженим імпортом, зростанням виробничих витрат внутрішніх виробників та дефіцитом тари. Також суттєво прискорилося збільшення вартості автомобільних транспортних послуг на тлі подорожчання пального. Натомість зростання тарифів на комунальні послуги сповільнилося, зазначили в НБУ.

Темпи зростання вартості пального стрімко прискорилися (до 90,9% р/р). Це насамперед пов'язано з високими цінами на нафту, дефіцитом пального та більшими витратами на логістику, зазначили в НБУ.

"Подальше прискорення споживчої інфляції свідчить про посилення інфляційного тиску через війну. Ризики пришвидшення інфляційних процесів і погіршення очікувань і надалі залишаються значними в умовах блокування Росією портів, пошкодження транспортної інфраструктури та цілеспрямованого знищення підприємств і складів", - йдеться в коментарі.