Продукты, одежда, транспорт: что подорожало, а что подешевело в Украине

Что подорожало больше всего

Цены на продукты и безалкогольные напитки за месяц выросли на 0,8%. Лидером подорожания стали яйца, которые прибавили сразу 12,6%.

Также повысились цены на такие продукты:

овощи - на 4,6%;

сало, зерновые продукты, рыба и рыбопродукты - на 0,8-4,6%;

подсолнечное масло, макароны, кисломолочные продукты, сыры, хлеб;

говядина, молоко, масло.

Что подешевело

По данным статистики, снизились цены на:

фрукты - на 3%;

свинину, сахар, мясо птицы, рис - на 0,9-3%.

Изменение потребительских цен на продукты и товары (скриншот)

Что с ценами на алкоголь и табак

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,9%.

Как изменилась стоимость одежды, обуви и транспорта

Одежда и обувь в ноябре подешевели в среднем на 2,3% (обувь - на 2,9%, одежда - на 1,9%).

В сфере транспорта зафиксирован рост цен на 0,5%. Это связано с подорожанием: