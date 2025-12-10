RU

Общество Образование Деньги Изменения

Продукты, одежда, транспорт: что подорожало, а что подешевело в Украине

Как изменились цены в Украине в ноябре (фото: Pixabay)
Автор: Василина Копытко

Инфляция на потребительском рынке в ноябре 2025 года составила 0,4% по сравнению с октябрем. В годовом измерении (к ноябрю 2024 года) рост цен составил 9,3%. Такой же уровень зафиксирован и для базовой инфляции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

Что подорожало больше всего

Цены на продукты и безалкогольные напитки за месяц выросли на 0,8%. Лидером подорожания стали яйца, которые прибавили сразу 12,6%.

Также повысились цены на такие продукты:

  • овощи - на 4,6%;
  • сало, зерновые продукты, рыба и рыбопродукты - на 0,8-4,6%;
  • подсолнечное масло, макароны, кисломолочные продукты, сыры, хлеб;
  • говядина, молоко, масло.

Что подешевело

По данным статистики, снизились цены на:

  • фрукты - на 3%;
  • свинину, сахар, мясо птицы, рис - на 0,9-3%.

Изменение потребительских цен на продукты и товары (скриншот)

Что с ценами на алкоголь и табак

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,9%.

Как изменилась стоимость одежды, обуви и транспорта

Одежда и обувь в ноябре подешевели в среднем на 2,3% (обувь - на 2,9%, одежда - на 1,9%).

В сфере транспорта зафиксирован рост цен на 0,5%. Это связано с подорожанием:

  • проезда в железнодорожном транспорте - на 1,6%;
  • автодорожном - на 0,6%;
  • топлива и масел - на 0,5%.

Читайте также о том, сколько будет стоить рождественский ужин для украинцев в 2025 году.

Ранее мы писали о том, как изменились цены осенью и что может подорожать перед праздниками.

