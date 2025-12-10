Продукты, одежда, транспорт: что подорожало, а что подешевело в Украине

Инфляция на потребительском рынке в ноябре 2025 года составила 0,4% по сравнению с октябрем. В годовом измерении (к ноябрю 2024 года) рост цен составил 9,3%. Такой же уровень зафиксирован и для базовой инфляции.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.
Цены на продукты и безалкогольные напитки за месяц выросли на 0,8%. Лидером подорожания стали яйца, которые прибавили сразу 12,6%.
Также повысились цены на такие продукты:
По данным статистики, снизились цены на:
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,9%.
Одежда и обувь в ноябре подешевели в среднем на 2,3% (обувь - на 2,9%, одежда - на 1,9%).
В сфере транспорта зафиксирован рост цен на 0,5%. Это связано с подорожанием:
