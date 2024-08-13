Инфляция в Украине ускорилась: что будет с ценами в ближайшие месяцы

Потребительская инфляция в Украине в июле ожидаемо продолжать расти из-за постепенного исчерпания влияния временных факторов, которые обеспечивали ее низкий уровень в первом полугодии 2024 года. В последующие месяцы ожидается дальнейшее ускорение инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий по инфляции Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным Госстата, в июле инфляция в годовом исчислении ускорилась до 5,4% с 4,8% в июне. В месячном измерении цены не изменились.

Фактические темпы роста цен были несколько ниже траектории прогноза НБУ за июль. Это обусловлено прежде всего более сдержанным влиянием жаркой погоды на цены сырых продуктов питания, говорится в сообщении.

Однако фундаментальное инфляционное давление ожидаемо усилилось. Показатель базовой инфляции в июле вырос до 5,7% с 5,0% в июне.

"Такая динамика опережала траекторию июльского прогноза НБУ. Она обусловлена, прежде всего, быстрым удорожанием обработанных продуктов питания под влиянием высших затрат на энергию, хранение продукции и оплату труда. Поддерживали ценовое давление и эффекты переноса от ослабления обменного курса гривны", - заявили в НБУ.

По прогнозу НБУ, в последующие месяцы ожидается дальнейшее ускорение инфляции, прежде всего, из-за увеличения расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию, повышения акцизов и эффектов переноса девальвации гривны в предыдущие месяцы.

"В то же время, инфляция будет оставаться умеренной в 2024 году. Этому будут способствовать меры НБУ по защите гривневых доходов и сбережений населения от инфляции и обеспечения устойчивости валютного рынка", - говорится в комментарии.