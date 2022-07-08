Інфляція в Україні перевищила 20%. У НБУ назвали причини зростання цін

Споживча інфляція в Україні у червні пришвидшилася до 20,1% р/р у червні (з 18,0% у травні). Високі ціни на енергоносії, порушення виробничих та логістичних шляхів, руйнування потужностей та інфраструктури, окупація територій залишаються основними чинниками посилення інфляційного тиску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (липень 2022 року).

Як зазначається в огляді, пришвидшення інфляції зумовлювалося як загальносвітовими тенденціями, зокрема високими цінами на енергоресурси, так і внутрішніми чинниками, насамперед пов’язаними із війною:

порушення виробничих та логістичних шляхів

руйнування активів та інфраструктури

обмеженість запасів та можливостей імпорту

окупація територій

Інфляційні очікування надалі погіршуються під впливом зростання собівартості та обмеженої пропозиції.

За даними НБУ, надалі пришвидшувалося зростання цін на сирі продукти, що насамперед пов’язано із появою ранніх овочів, які цього року значно дорожчі унаслідок тимчасової окупації південних регіонів, що спеціалізуються на їх вирощуванні, а також зростання витрат на їх виробництво і постачання.

Дорожчали також крупи, зокрема гречка, через обмеженість власних запасів та можливостей імпорту. Швидше зростали ціни на м’ясо, зокрема через скорочення пропозиції зі східних та центральних областей.

Пришвидшення цін на послуги та непродовольчі товари може передусім відображати зростання витрат бізнесу, йдеться в огляді.

"Стримують інфляцію фіксований обмінний курс гривні та мораторій на підвищення тарифів на тепло та розподіл газу на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення", - зазначили в НБУ.