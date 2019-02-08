Інфляція в січні прискорилася через підвищення тарифів і подорожчання продуктів

Тарифи на гарячу воду і опалення зросли на 11%

Потребительские цены в Украине в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года выросли на 1,0%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к январю 2018 года) цены в Украине выросли на 9,2%.

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Напомним, что в декабре 2018 года месячная инфляция составила 0,8%, годовая - 9,8%.

Продукты в Украине за январь 2019 года подорожали на 2,2%. Овощи подорожали на 16,6%, фрукты - на 4,7%, яйца подешевели на 0,5%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, на одежду и обувь - снизились на 4,6%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 2,6%, в том числе горячая вода, отопление - на 11,0%.

Предметы домашнего обихода бытовая техника подорожали на 0,5%, здравоохранение - на 0,9%, транспорт подешевел на 1,7%, связь подорожала на 2,5%, отдых и культура - на 0,7% , образование - на 1,4%, рестораны и гостиницы - на 0,8%.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,8%. По данным Государственной службы статистики, за 2018 год (к декабрю 2017 года) цены в Украине выросли на 9,8%.

Напомним, по данным соцопроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", 62% респондентов назвали высокую инфляцию среди главных проблем, 28% - систему здравоохранения, 26% - социальную защиту бедных, 26% - безработицы, 23% - падение курса гривны, 20% - военные действия на Донбассе.