Інфляція в лютому уповільнилася вдвічі

З початку року ціни в Україні виросли на 1,5%

Потребительские цены в Украине в феврале 2019 года по сравнению с январем выросли на 0,5%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, с начала года цены в Украине выросли на 1,5%. В годовом измерении (к февралю 2018 года) инфляция замедлилась до 8,8%.

Напомним, что в январе 2019 года месячная инфляция составляла 1,0%, годовая - 9,2%.

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Продукты в Украине за февраль 2019 года подорожали на 0,9%. Овощи подорожали на 6,6%, фрукты - на 3,6%, яйца подешевели на 3,6%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, одежду и обувь - снизились на 3,5%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,5%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,1%, здравоохранение - на 0,6%, транспорт подешевел на 0,1% (в том числе топливо - на 2,0%), связь подорожала на 1,5%, отдых и культура - на 0,8%, образование - на 0,4%, рестораны и гостиницы -на 00,7%.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,8%. По данным Государственной службы статистики, за 2018 год (к декабрю 2017 года) цены в Украине выросли на 9,8%.

Напомним, по данным соцопроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", 62% респондентов назвали высокую инфляцию среди главных проблем, 28% - систему здравоохранения, 26% - социальную защиту бедных, 26% - безработицу, 23% - падение курса гривны, 20% - военные действия на Донбассе.