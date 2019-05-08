Інфляція у квітні прискорилася через подорожчання овочів

Споживчі ціни в Україні у квітні 2019 року порівняно з березнем зросли на 1,0%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, з початку року ціни в Україні зросли на 3,4%. При цьому в річному вимірі (до квітня 2018 року) інфляція прискорилася до 8,8%.

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Нагадаємо, що в січні 2019 року місячна інфляція становила 1,0%, річна - 9,2%, у лютому 0,5% і 8,8%, в березні 0,9% і 8,6% відповідно.

Продукти харчування в Україні за квітень 2019 року подорожчали на 1,5%. Найбільше подорожчали овочі - на 12,6%, у т. ч. білокачанна капуста - на 43,9%, цибуля - на 29,1%, буряк - на 16,8%, морква - на 14,9%, картопля - на 5,7%.

ukrstat.gov.ua

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,2%, на одяг і взуття - на 1,9%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,2%.

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подорожчали на 0,2%, охорона здоров'я на 0,6%, транспорт - на 1,0% (в т. ч. паливо на 2,7%), зв'язок на 1,1%, відпочинок і культура подешевшали на 0,1%, освіта не змінилася - 0,0%, ресторани і готелі подорожчали на 0,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 26 квітня знизив облікову ставку до 17,50% річних. Як зазначив глава НБУ Яків Смолій Смолій, стійка тенденція до уповільнення інфляції до цілі 5% дозволяє Національному банку почати цикл зниження облікової ставки.

Відзначимо, за даними опитування НБУ, керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 9,0%.