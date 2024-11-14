Иньеста приобрел датский клуб с каталонской составляющей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mundo Deportivo .

Испанец стал мажоритарным владельцем через свое агентство NSN ("Никогда не говори никогда") и при поддержке испано-швейцарской компании Stoneweg. Сейчас он находится в Дании, где изучает инфраструктуру клуба.

"Это интересный клуб с очень хорошей базой, немалым количеством болельщиков, а также потенциалом города, в котором базируется. Он может стать важной частью датского футбола", – сказал бывший игрок "Барселоны".

Иньеста также добавил, что у "Хельсингера" большие амбиции. А он теперь будет упорно работать, чтобы его футбольный опыт помог их реализовать. Но предупредил, что стремительного взлета ждать не стоит: "это будет происходить постепенно, шаг за шагом".

Агентство Иньесты сотрудничало с "Хельсингером" еще до того, как бывший футболист приобрел клуб. Поэтому неудивительно, что в нем присутствует значительная каталонская составляющая. Так, тренирует команду Пеп Аломар, который был помощником Лоренсо Серры Феррера в "Барселоне". Его помощник - каталонец Марк Веласко. А спортивным директором клуба являєтся Ким Рамон - тренер с большим опытом работы в молодежных командах "Барселоны".

ФК "Хельсингер": что известно

Футбольный клуб, представляющий одноименный город, был основан в 2005 году. Домашние матчи принимает на городском стадионе, который вмещает 4,5 тыс. зрителей.

Лучшее достижение – выход в Суперлигу в 2017 году. Впрочем, в элите команда не удержалась, и по итогам чемпионата снова опустилась во второй дивизион. В сезоне 2023/24 провалилась и там: заняла последнее, 12 место, и вылетела в третью лигу. В Кубке Дании однажды вышла в 1/8 финала (2017 год).