Индзаги возглавил аравийский гранд: финансовый рай после ужаса в финале Лиги чемпионов

Что известно о контракте Индзаги

Бывший наставник "нерадзурри" покинул миланский клуб после разгромного поражения от ПСЖ в финале Лиги чемпионов - 0:5. После завершения сезона руководство "Интера" и тренер договорились не продолжать сотрудничество.

Впрочем, без работы Индзаги пробыл лишь один день. "Аль-Хиляль" предложил 49-летнему специалисту контракт на два года и фантастические финансовые условия. По данным инсайдера Фабрицио Романо, его зарплата составит 25 миллионов евро в год, а за полный срок действия соглашения - 50 миллионов евро плюс бонусы за спортивные достижения.

В "Аль-Хиляле" итальянец сменил португальца Жорже Жезуша, который покинул команду после завершения сезона.

Итальянский гений здесь







pic.twitter.com/8BZAz4tIMr - AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) 4 июня 2025 года

Эпоха Индзаги в "Интере"

Под руководством Индзаги "Интер" провел успешный четырехлетний период. Выиграл 6 трофеев, в том числе Серию А, дважды Кубок Италии и трижды Суперкубок. Также дважды выходил в финал Лиги чемпионов, где проиграл "Манчестер Сити" (2023 год) и ПСЖ (2025).

Правда, последний сезон стал единственным для Индзаги без трофеев: команда финишировала второй в Серии А и уступила в Кубке Италии.

Теперь итальянец попытается реализовать себя на Ближнем Востоке, где тренеры из Европы все чаще получают шанс строить амбициозные проекты в условиях многомиллионных бюджетов.

Отметим, что в завершившемся сезоне "Аль-Хиляль" занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии. Благодаря этому команда получила прямую путевку в основной раунд Азиатской лиги чемпионов.