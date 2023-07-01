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В Индонезии произошло мощное землетрясение: погиб человек, еще 10 ранены

Фото: из-за мощного землетрясения в Индонезии погиб человек (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале рихтера произошло у индонезийского острова Ява вечером, 30 июня. В результате катастрофы по меньшей мере 10 человек получили ранения, а один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный совет по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

Подземные толчки нанесли незначительные повреждения сотням домов, офисам, медицинским и образовательным учреждениям в районе Джокьякарты и провинции Центральная Ява. У одного человека во время землетрясения произошел сердечный приступ, в результате чего он погиб.

По данным геофизического агентства Индонезии, землетрясение произошло на глубине 25 км и ощущалось в нескольких городах в регионе Джокьякарта, а также в восточной и центральной Яве, наиболее густонаселенном острове Индонезии. Цунами подземные толчки не вызывали.

Природные бедствия в Индонезии

У острова Суматра произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла, которое вызвало предупреждение для населения о возможном цунами в конце апреля.

Также, на острове Ява произошло извержение вулкана Мерапи, который называют вулканом Судного дня. По меньшей мере, восемь сел вблизи него пострадали от пепла.

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Индонезия