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Інтерв'ю

В Індонезії в результаті аварії порому загинули майже 30 осіб

НовиниНадзвичайні події    04.07.2018 - 11:00
Фото: катастрофа порома в Індонезії (twitter.com/Sutopo_PN)
Фото: катастрофа порома в Індонезії (twitter.com/Sutopo_PN)

Попередньою причиною аварії порома в Індонезії стала пробоїна в лівому борту

В Індонезії в результаті аварії порому загинули майже 30 осіб. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, аварія порома відбулася 3 липня 2018 року біля берегів острова Сулавесі в Індонезії. На даний момент відомо про 29 загиблих у результаті аварії, ще 41 особа вважається зниклою без весті. Всього на паромі знаходилося 140 осіб.

Фото: катастрофа порома в Індонезії (twitter.com/Sutopo_PN)

Згідно з інформацією офіційного представника Нацагентства по боротьбі зі стихійними лихами Індонезії, попередньою причиною аварії стала пробоїна в лівому борту.

Нагадаємо, 18 червня в Індонезії затонув пором, на борту якого знаходилися близько 80 пасажирів, одна людина загинула, десятки вважаються зниклими без весті.

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Теги публікації: катастрофа, Индонезия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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