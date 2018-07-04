Попередньою причиною аварії порома в Індонезії стала пробоїна в лівому борту

В Індонезії в результаті аварії порому загинули майже 30 осіб. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, аварія порома відбулася 3 липня 2018 року біля берегів острова Сулавесі в Індонезії. На даний момент відомо про 29 загиблих у результаті аварії, ще 41 особа вважається зниклою без весті. Всього на паромі знаходилося 140 осіб.

Фото: катастрофа порома в Індонезії (twitter.com/Sutopo_PN)

Згідно з інформацією офіційного представника Нацагентства по боротьбі зі стихійними лихами Індонезії, попередньою причиною аварії стала пробоїна в лівому борту.

KM Lestari Maju alami kecelakaan laut hampir tenggelam di Perairan Selayar Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulsel pada 3/7/2018, 14.30 WITA. Kapal membawa penumpang dan kendaraan. Diduga terjadi kebocoran lambung kiri kapal. Evakuasi dipimpin Basarnas dibantu BPBD dan aparat lain. pic.twitter.com/GwiTj9z7UI — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) July 3, 2018

Нагадаємо, 18 червня в Індонезії затонув пором, на борту якого знаходилися близько 80 пасажирів, одна людина загинула, десятки вважаються зниклими без весті.