В Індонезії розбився військовий вертоліт, загинули 4 людини, 5 дістали поранення

В Індонезії на острові Ява розбився військовий вертоліт, який виконував тренувальний політ. В результаті аварії загинуло четверо військових, п'ятеро дістали поранення.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Всі постраждалі госпіталізовані до найближчої лікарні.

Офіційний представник індонезійської армії бригадний генерал Нефра Фірдаус заявив, що катастрофа сталася в момент, коли вертоліт M-17 виконував тренувальний політ в районі Кендал. При падінні на землю гелікоптер загорівся.

За словами очевидців, вертоліт при польоті втратив стійкість і прямо перед падінням задимився, після чого вибухнув. Перед самим падінням троє членів екіпажу встигли зістрибнути у ставок.

Офіційний військовий представник зазначив: огляд перед тренувальним польотом показав, що літальний апарат перебував у доброму стані.

Для з'ясування причин катастрофи розпочато розслідування.

Нагадаємо, 26 травня російський військовий вертоліт Мі-8 ВКЗ здійснив жорстку посадку в аеропорту Анадиря на Чукотці, загинули чотири людини.

Раніше три людини загинули в результаті жорсткої посадки російського військово-транспортного вертольота Мі-8 в Підмосков'ї.

У Криму військовий вертоліт в трьома людьми на борту здійснив жорстку посадку.