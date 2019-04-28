В Індонезії від перевтоми на виборах померло понад 200 осіб

Фото: вибори в Індонезії (gettyimages)

Від перевтоми під час виборів та після померло 272 співробітника, ще 1878 захворіли

Речник виборчої комісії Індонезії повідомив, що під час проведення виборів та протягом подальших 10 днів, коли відбувався підрахунок голосів, від перевтоми померло 272 співробітники виборчих комісій, ще 1878 захворіли. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що вибори в Індонезії, яке відбулись 17 квітня, стали "найскладнішими у світі", бо були дуже масовими. Участь у виборах прийняли 80% зі 193 млн виборців, що одночасно обирали президента, депутатів двопалатного Народного консультативного конгресу, а також членів регіональних й місцевих законодавчих органів. Кожен виборець мав заповнювати 5 бюлетенів на 800 тис. дільницях, де співробітники проводили підрахунок голосів вручну.

В Міністерстві охорони здоров’я Індонезії закликали медичні заклади надавати максимальну допомогу хворим працівникам комісій, а міністерство фінансів займається питанням про виділення компенсацій сім’ям померлих.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Індонезії понад 100 людей померли від перевтоми на виборах. Повідомляється, що 92 члена виборчої комісії померли і ще 374 потрапили в лікарню з-за перевтоми, так як їх робочий день тривав більше доби, також індонезійська поліція також заявляла про 15 загиблих співробітників, які померли від перевтоми і пов'язаних з нею дорожніх аварій.