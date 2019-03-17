В Індонезії майже півсотні людей загинули внаслідок повені

Сильна злива спричинила в Індонезії повені

В Индонезии в результате наводнений, вызванных проливными дождями, в городе Сентай провинции Папуа погибли 46 человек. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщает tempo со ссылкой на спасателей.

Как заявил начальник региональной полиции Папуа, генеральный инспектор Мартуа Сормен, в воскресенье, 17 марта, пока правоохранители пытаются идентифицировать тела погибших.

"Количество жертв, умерших, составляла 46 человек", - подтвердил он, добавив, что существует возможность роста количества жертв, поскольку процесс эвакуации жертв и поиски пострадавших все еще продолжаются.

Напомним, недавно в результате наводнений, которые образовались за сильных дождей, на юге африканской страны Малави погибли по меньшей мере 28 человек. Также не менее 124 человека получили травмы.

Добавим, что недавно индонезийской провинции Папуа произошло землетрясение магнитудой 5.3. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 км. Данных о жертвах не поступало.