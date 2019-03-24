Понад сотня людей стали жертвами негоди в Індонезії

Фото: повінь в Індонезії (twitter.com/KRuHA_Indonesia)

Сильні дощі спричинили повені та зсуви в провінції Папуа

В результаті повеней та зсувів в індонезійській провінції Папуа, які були спричинені сильними дощами, загинули понад 110 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як повідомляється, сильні дощі, які тривають в Індонезії з 16 березня, спричинили повені та зсуви в місті Джаяпура – адміністративному центрі індонезійської провінції Папуа.

Зазначається, що жертвами стихії стали щонайменше 112 осіб. Також 915 людей отримали поранення, стан 107 з них оцінюється як тяжкий. Ще 94 людини вважаються зниклими безвісти.

Крім того, за даними представника Національної агенції з протистояння стихійним лихам Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо, загалом від стихії постраждали 16783 людини, 3876 з них були евакуйовані. До 29 березня в регіоні буде діяти режим надзвичайного стану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті повені в східній індонезійській провінції Папуа загинули 73 людини. Ще 60 осіб вважалися зниклими безвісти.

Додамо, в грудні в Індонезії стався сильний землетрус, який викликав цунамі. Тоді в результаті масштабного цунамі на островах Ява і Суматра загинув 281 людина. Цунамі, що утворилося в Зондській протоці між Явою і Суматрою завдало удару по західній індонезійської провінції Бантен 22 грудня.