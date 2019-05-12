В Індонезії назвали причини смертей на виборах

У більшості співробітників виборчих комісій, які померли в чотирьох провінціях після дня виборів, стався інсульт або серцевий напад. Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я Індонезії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Straits Times.

За даними уряду, 496 членів виборчкомів померли після дня виборів по всій країні. За словами очевидців, постраждалі були виснажені після безперервного 12-годинної роботи.

"За даними міністерства охорони здоров'я 22 смерті в Джакарті були викликані інфарктом міокарда, серцевою недостатністю, печінковою комою, інсультом, дихальною недостатністю і менінгітом", - йдеться в повідомленні.

Більшість померлих були у віці від 50 до 70 років.

Раніше РБК-Україна писало, що в Індонезії щонайменше 92 члена виборчої комісії та 15 поліцейських померли під час виборів.

Повідомлялося, що вибори, які відбулися 17 квітня, стали наймасштабнішими за останній час у світі. Крім президента жителі країни обирали депутатів двох палат парламенту і членів законодавчих органів провінцій та округів. По всій країні було відкрито більше 800 тисяч виборчих дільниць. Явка сягнула близько 80% з 192 млн осіб, що мають право голосу.

Пізніше прес-секретар виборчої комісії Індонезії повідомив, що під час проведення виборів і протягом наступних 10 днів, коли відбувався підрахунок голосів, від перевтоми померло 272 співробітники виборчих комісій, ще у 1878 захворіли.