RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Індію обрушилися руйнівні зливи: є загиблі

Автор: Наталья Скороход

В Індії зливи призвели до зсувів і руйнувань. В результаті стихія 5 людей загинули і двоє зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The print.

Наслідками злив стали зруйнований міст і будинки в штаті Уттаракханде. У селі Джумма обрушилися три будинки, в яких знаходилися люди. В результаті 5 людей загинули, серед них троє дітей. Ще дві людини вважаються зниклими безвісти.

Магістрат округу Піторагарх Ашиш Чаухан повідомив, що рятувальні роботи тривають.

"П'ять тіл, у тому числі троє дітей, були виявлені, в той час, як пошуки ще двох зниклих безвісти тривають", - сказав чиновник.

Нагадаємо, що на Луїзіану обрушився ураган "Іда". Загинуло як мінімум дві людини.

Читайте РБК-Україна в Google News