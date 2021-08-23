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Через повінь в Теннесі загинули 22 людини

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Понеділок 23 серпня 2021 05:09
Через повінь в Теннесі загинули 22 людини Фото: через повінь в Теннесі загинули 22 людини (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Через повінь в Теннесі загинули 22 людини. Ще близько півсотні людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Рекордно сильні дощі вдарили переважно по сільській місцевості, розмивши дороги і пошкодивши вишки стільникового зв'язку і телефонні лінії.

Стихія змила будинки з фундаментів, на фотографіях з місця події видно розбиті автомобілі і зруйновані підприємства і житлові приміщення. Багато громадян не знають, чи пережили їхні близькі безпрецедентну повінь.

На платформі GoFundMe жителі штату почали збирати кошти на поховання загиблих, серед яких 7-місячні близнюки, вирвані з рук батька потоком води.

Національна метеорологічна служба США повідомила, що в суботу менш ніж за 24 години в окрузі Хамфріс випало до 43 сантиметрів дощу, що побило рекорд Теннессі за добовою кількістю опадів.

За словами шерифа округу Хамфріс Кріса Девіса, більшість зниклих безвісти живуть в районах, де вода піднялася найшвидше. Їх імена розміщені на дошці в окружному центрі невідкладної допомоги.

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