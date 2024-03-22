Индию ждут масштабные выборы. Эксперт оценила, изменится ли ее позиция в отношении Украины

Гриценко отмечает, что Индия является крупнейшей демократией, исходя из численности населения. И, по ее мнению, необходимо следить за страной, которая динамично развивается в экономическом и демографическом плане.

"С другой стороны, результат выборов можно назвать предсказуемым. Моди (премьер Индии Нарендра Моди, - ред.) и его партия занимают очень сильные позиции", - сказала эксперт.

Она отметила, что за последние десять лет Моди консолидировал электорат, хотя местами его политика неоднозначна.

"Я имею в виду продвижение националистической риторики, притеснения мусульманского меньшинства и так далее. Это то, что пытается использовать против Моди Индийский национальный конгресс (ведущая оппозиционная сила, - ред.) во главе с Рахулом Ганди. Но оппозиция только становится на ноги, поэтому скорее всего Моди останется премьером", - рассказала она.

В то же время Гриценко отметила, что по российско-украинской войне Индия заняла нейтральную позицию.

"Индия заняла наиболее приемлемую для себя позицию. Стратегически более правильную, чем Китай, который стал достаточно токсичным для мирового сообщества с учетом конфронтации с США. А Индии, наоборот, удается сидеть сразу на нескольких стульях. Она и с американцами сотрудничает, и с французами, и с Россией реализует несколько проектов, в том числе военно-технических. Поэтому индийцы будут держаться на определенной дистанции от Украины", - отметила главный консультант Национального института стратегических исследований.

Однако, по мнению эксперта, Индия, как партнер, интересна для Украины, дипломатия уже активизировалась, и потепление в отношениях тоже исключать не стоит. Возможно будут инвестиции в отдельные сферы, в энергетику и восстановление инфраструктуры.

"Скорее всего, у нас будет более интенсивное сотрудничество. Тем более что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба скоро поедет в Индию. Каких-то кардинальных сдвигов не будет, но важно сохранять последовательность в действиях и развивать дипломатию. Тогда мы сможем рассчитывать на более благосклонное отношение к Украине", - добавила она.

Подробнее о ключевых выборах 2024 года можно узнать в материале РБК-Украина.