Индийским НПЗ становится труднее покупать нефть из-за санкций против РФ, - Bloomberg

Руководители нефтеперерабатывающих заводов и банков сообщают, что теперь становится труднее доказывать факт соблюдения ценового потолка на нефть. Теперь это требует дополнительных шагов и проверки официальных счетов-фактур, контрактных документов, а также информации о доставке и страховании.

В результате индийские нефтеперерабатывающие заводы борются с трудностями. Они добавили, что проверки могут замедлить темпы одобрения и потенциально повлиять на покупки российской нефти Индией.

Оставшись без европейского рынка после вторжения в Украину, Москва стала больше, чем когда-либо, зависеть от своих крупнейших покупателей нефти в Индии и Китае.

Bloomberg отмечает, что большая часть российской нефти закупается индийскими НПЗ с доставкой в порт, при которой учитывается общая стоимость груза, включая расходы по доставке и страхованию. Это усложняет предоставление доказательств отдельной стоимости груза на так называемой основе "франко-борт", чего требуют банки.

Банкиры подчеркнули, что они требуют ровно столько, чтобы оградить себя от непреднамеренного нарушения правил и положений. Они добавили, что этот тупик между нефтеперерабатывающими заводами и банками приводит к замедлению транзакций.