Индийские государственные НПЗ избегают российской нефти из-за риска санкций, - Bloomberg

Крупнейший государственный нефтеперерабатывающий завод Indian Oil Corp, скорее всего, сократит объемы сырой нефти, получаемой в рамках так называемых срочных поставок.

В то же время Bharat Petroleum Corp и Hindustan Petroleum Corp решили не брать на себя твердых обязательств по закупке контрактной нефти в следующем финансовом году.

Три нефтеперерабатывающих завода вели переговоры с российской ПАО "Роснефть" о получении около 500 000 баррелей в день, что эквивалентно трети ежедневного импорта Индии. Они попытались уменьшить зависимость от разовых закупок, которые часто могут быть дороже.

Какие перспективы поставок нефти РФ в Индию

"Россия по-прежнему является крупнейшим поставщиком в Индию, но есть признаки того, что нефтеперерабатывающие заводы закупают больше у других производителей, включая Саудовскую Аравию", - пишет издание.

Государственные компании также ищут контрактную нефть с Ближнего Востока и Западной Африки, но сделки, вероятно, будут дороже, чем российская нефть.

Ожидается, что государственные нефтеперерабатывающие заводы удовлетворят 40% своих потребностей в сырой нефти в финансовом году, начинающемся 1 апреля, за счет разовых закупок или спотовых сделок. Это означает, что большие объемы нефти из России все еще могут поступать в Индию.

В прошлом году Indian Oil заключила ряд соглашений с "Роснефтью", ООО "Сахалин-1" и ПАО "Газпром нефть" на добычу 24,5 млн тонн, которые истекают 31 марта.

Санкции и экспорт российских энергоносителей

Недавно стало известно, что общий экспорт российской нефти вырос до самого высокого уровня за четыре месяца.

Тем временем Индия после двухмесячного перерыва возобновила импорт российской нефти "Сокол".

Два нефтяных танкера остановили свою деятельность у берегов Греции через несколько дней после того, как США ввели новые санкции в отношении 14 российских кораблей. По данным Bloomberg, суда NS Creation и "Залив Амурский" приостановили перевалку нефтяных грузов в Лаконичном заливе к югу от Греции.