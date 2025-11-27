Индийская рупия рекордно ослабевает на фоне последствий войны РФ против Украины

Индийская рупия по итогам 2025 года показывает пока худшие результаты среди всех валют Азии.

Это произошло из-за анонсированных высоких тарифов США на индийские товары и угрозы санкций за покупку российской энергии и вооружений. В результате данных факторов, иностранные инвесторы вывели из Индии около 16,3 млрд долларов с фондового рынка.

Если ситуация не изменится, то индийская рупия побьет рекорд самого большого годового падения с 2022 года.

В попытке стабилизировать рупию, Резервный банк Индии (RBI) продал более 30 млрд долларов США из своих валютных резервов с конца июля, что временно позволило избежать нового минимума в октябре.

Вот только 21 ноября рупия обвалилась до 89,48 за доллар, что свидетельствует о временном прекращении интервенций центрального банка. Эксперты считают, что RBI сохраняет резервы в ожидании переговоров с США по торговле.

Слабая рупия имеет как положительные, так и отрицательные последствия: она удешевляет индийские товары на внешних рынках и поддерживает семьи работников за рубежом через переводы, но одновременно подорожание импорта повышает цены на нефть, удобрения и электронику.

Сейчас рупия находится на критическом уровне, а ее дальнейшая динамика будет зависеть от торговых переговоров с США и способности RBI поддерживать валюту.