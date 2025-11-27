Индийская рупия рекордно ослабевает на фоне последствий войны РФ против Украины

Индийская рупия стала худшей валютой Азии в 2025 году из-за высоких тарифов США, последствий войны в Украине, оттока инвесторов и дефицита текущего счета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Bloomberg.
Индийская рупия по итогам 2025 года показывает пока худшие результаты среди всех валют Азии.
Это произошло из-за анонсированных высоких тарифов США на индийские товары и угрозы санкций за покупку российской энергии и вооружений. В результате данных факторов, иностранные инвесторы вывели из Индии около 16,3 млрд долларов с фондового рынка.
Если ситуация не изменится, то индийская рупия побьет рекорд самого большого годового падения с 2022 года.
В попытке стабилизировать рупию, Резервный банк Индии (RBI) продал более 30 млрд долларов США из своих валютных резервов с конца июля, что временно позволило избежать нового минимума в октябре.
Вот только 21 ноября рупия обвалилась до 89,48 за доллар, что свидетельствует о временном прекращении интервенций центрального банка. Эксперты считают, что RBI сохраняет резервы в ожидании переговоров с США по торговле.
Слабая рупия имеет как положительные, так и отрицательные последствия: она удешевляет индийские товары на внешних рынках и поддерживает семьи работников за рубежом через переводы, но одновременно подорожание импорта повышает цены на нефть, удобрения и электронику.
Сейчас рупия находится на критическом уровне, а ее дальнейшая динамика будет зависеть от торговых переговоров с США и способности RBI поддерживать валюту.
Индия понесла экономические и торговые потери из-за сотрудничества с Россией, особенно в контексте войны России против Украины и санкционного давления США и ЕС.
Так, из-за тесных отношений с Россией Вашингтон в 2025 году повысил пошлины на большинство индийских товаров до 50%, включая "дополнительные" тарифы, связанные с покупками российских энергоносителей и вооружения. Это негативно повлияло на индийских производителей, которые ориентируются на американский рынок.
Именно поэтому в декабре 2025 года Индия планирует сократить экспорт российской нефти до самого низкого уровня за последние три года.
Ранее РБК-Украина писало о том, что индийский энергетический гигант Reliance Industries с 20 ноября полностью прекратил импорт российской нефти. Взамен индийская корпорация Reliance Industries приобрела миллионы баррелей нефти из стран Ближнего Востока и США после введения американских санкций против двух российских производителей.