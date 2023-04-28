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Российская нефть возвращается в Европу через дизельное топливо из Индии, - Bloomberg

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Украина, Пятница 28 апреля 2023 13:25
Российская нефть возвращается в Европу через дизельное топливо из Индии, - Bloomberg Фото: дизельное топливо из российской нефти идет в Европу через Индию (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская нефть по-прежнему поступает в страны Европейского Союза, но только через дизельное топливо из Индии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Еще в декабре ЕС запретил практически любой морской импорт сырой нефти из России. Два месяца спустя он расширил запрет на топливо. Однако правила не мешали таким странам, как Индия, скупать дешевую российскую нефть, превращать ее дизельное топливо, и отправлять ее обратно в Европу с наценкой.

Согласно данным, собранным Bloomberg от аналитической компании Kpler, азиатская страна в этом месяце станет крупнейшим поставщиком топлива в Европу, одновременно покупая рекордные объемы российской нефти.

"Российская нефть возвращается в Европу, несмотря на все санкции, и Индия, наращивающая экспорт топлива на запад, является хорошим примером этого, - сказал Виктор Катона, ведущий аналитик Kpler. - Учитывая, что Индия потребляет так много российских баррелей, это неизбежно".

С одной стороны, ЕС нуждается в альтернативных источниках дизельного топлива теперь, когда он перекрыл прямые потоки из России, которая ранее была его основным поставщиком. Однако в конечном итоге это повышает спрос на московские баррели и означает дополнительные расходы на фрахт. Это также означает усиление конкуренции для европейских нефтепереработчиков, которые не могут получить доступ к дешевой российской нефти .

Согласно данным Kpler, импорт топлива в Европу из Индии превысит 360 тысяч баррелей в день, опередив импорт из Саудовской Аравии.

Согласно данным Kpler, поставки российской сырой нефти в Индию, как ожидается, в апреле превысят 2 млн баррелей в день, что составляет почти 44% от общего объема импорта нефти в страну.

Более половины российских морских поставок нефти приходилось на страны Европейского союза и "Большой семерки" до того, как блок начал сокращать закупки в ответ на вторжение страны в Украину в начале 2022 года.

Напомним, у России и Индии возникли проблемы при расчетах в долларах благодаря санкциям Запада.

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