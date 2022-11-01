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В Индии заявили об отсутствии морального конфликта при покупке российской нефти

Фото: министр нефти Индии Хардип Сингх Пури (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Индии заявляют об отсутствии какого-либо морального конфликта при покупке российской нефти на фоне войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Абсолютно ни одного. Конфликта нет. Мы обязаны нашим потребителям… У нас 1,34 миллиарда населения, и мы должны обеспечить их энергоснабжение", - сказал министр нефти Индии Хардип Сингх Пури.

По поводу предложенного ограничения цен на российскую нефть, выдвинутого G7, Пури сказал, что Индия рассмотрит его и ответит "согласно своим высшим национальным интересам". Он также отметил, что Индия не испытывает никакого давления из-за этого.

По его словам, импорт российской нефти Индией составил 0,2% общего импорта на конец марта. При этом Reuters сообщает, что в сентябре он вырос до рекордного уровня в 23%.

Напомним, что Индия рассмотрит предложение западных стран по введению ограничения цена на закупки российской нефти, которая должна вступить в силу с 5 декабря.

Ранее сообщалось, что Индия сократила импорт угля и нефти из РФ.

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