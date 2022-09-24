Индия сократила импорт угля и нефти из России

Импорт энергетического угля в Индию из России в сентябре сократится впервые за четыре месяца. Это может привести к снижению доходов Москвы в то время, когда она мобилизует дополнительные войска для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Индийская консалтинговая компания Coalmint ожидает, что импорт энергетического угля из России в сентябре снизится на 30% по сравнению с августом до 1,4 млн тонн. По оценкам лондонской аналитической компании DBX Commodities, поставки топлива для производства электроэнергии в Индию в этом месяце сократятся до 1,5 млн тонн с 1,9 млн тонн в августе.

Экспорт энергоносителей в Индию и Китай был важнейшим источником дохода для России, находящейся под санкциями.

Президент России Владимир Путин в среду призвал 300 тысяч человек для боевых действий в Украине, что является серьезной эскалацией и первой мобилизацией такого рода со времен Второй мировой войны, которая потребует увеличения расходов.

Стоимость индийского импорта угля из России с момента вторжения в Украину 24 февраля выросла примерно до 2,4 млрд долларов по состоянию на 21 сентября. Это четырехкратное увеличение по сравнению с отгрузками за аналогичный период прошлого года.

Трейдеры и аналитики говорят, что проблемы с логистикой привели к снижению импорта Индии из России в сентябре. Поставки угля из России выросли в июле и августе, несмотря на общее снижение импорта топлива Индией, в результате чего Россия стала третьим по величине поставщиком угля в Индию.

По данным Coalmint, более длительный период ожидания судов, увеличение заторов в Балтийском регионе из-за борьбы Европы за энергоносители и трудности с обеспечением страховки привели к снижению индийского импорта из России.

"Импорт угля в Индию из России в ближайшие месяцы, вероятно, будет в ограниченном диапазоне, а доступность судов, вероятно, станет проблемой в связи с началом зимнего пополнения запасов различными странами, начиная с октября", - говорится в сообщении Coalmint.

Отказ от российской нефти

По данным Reuters, индийские нефтеперерабатывающие заводы намерены отказаться от закупок российской сырой нефти в этом месяце из-за более высоких фрахтовых ставок и вместо этого переключиться на Африку и Ближний Восток.

Индия, которая раньше редко покупала российскую нефть, стала вторым по величине покупателем нефти для Москвы после Китая после вторжения Москвы в Украину в конце февраля.

Нефтепереработчики в Индии скупали почти все сорта российской нефти, пользуясь скидками после того, как некоторые предприятия на Западе приостановили закупки.

"С учетом фрахта стоимость доставки ESPO (нефть из Сибири, - ред.) оказывается на 5-7 долларов дороже по сравнению с аналогичными сортами из других стран, таких как Мурбан в ОАЭ", - сказал источник в индийской отрасли, знакомый с этим вопросом, добавив, что российская нефть раньше была дешевле.

По его словам, вместо ESPO индийские компании покупают другие сорта, такие как сорта из Западной Африки, которые дают более высокие урожаи. В то время как поставки из России в Индию занимают около месяца, ближневосточная нефть прибывает через неделю.