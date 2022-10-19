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Индия рассмотрит предложение Запада о ценовом потолке на российскую нефть

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Индия, Среда 19 октября 2022 14:59
Индия рассмотрит предложение Запада о ценовом потолке на российскую нефть Фото: ценовой потолок на российскую нефть рассмотрят в Индии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Индия заявила, что рассмотрит предложение западных стран о введении ценового потолка на закупки российской нефти, которое должно вступить в силу с 5 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Группа семерки богатейших экономик (G7) пытается ввести в действие механизм ограничения цен на экспорт российской нефти к 5 декабря, когда вступят в силу санкции Европейского Союза, запрещающие морской импорт российской нефти.

"Я думаю, что у Японии есть исключение для Сахалина, а затем по трубопроводу идет нефть, поэтому у них есть исключения… нам придется это рассмотреть", - сказал министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, отвечая на вопрос, Индия будет придерживаться запланированного потолка цен на российскую нефть.

Индия стала вторым по величине нефтяным клиентом России после Китая, поскольку некоторые западные компании избегали закупок у Москвы после ее вторжения в Украину в конце февраля.

За позицией Нью-Дели в отношении предельной цены пристально следят во всем мире, поскольку она является проверкой того, насколько эффективным будет этот план в сдерживании доходов России от продажи нефти. Москва заявила, что не будет поставлять нефть ни в одну страну, которая согласится на ограничение цен.

План ограничения цен включает для стран G7 отказ в страховании, финансировании, брокерских, навигационных и других услугах нефтяным грузам, стоимость которых превышает предел цен на нефть и нефтепродукты, который еще не определен.

Напомним, глава Минфина США Джанет Йеллен предложила установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

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