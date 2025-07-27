В Индии разоблачили фальшивое "посольство": мужчина обещал работу за рубежом

В Индии правоохранители разоблачили фальшивое "посольство", которое работало из арендованного жилого дома недалеко от Нью-Дели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Старший офицер полиции Сушил Гуле из специального оперативного подразделения штата Уттар-Прадеш на севере Индии рассказал, что подозреваемый выдавал себя за посла и якобы обманывал людей, обещая им работу за рубежом.

По данным полиции, 47-летний Харшвардхан Джайн утверждал, что действовал как советник или посол в таких организациях, как "Себорга" или "Вестарктика".

По словам Гуле, полиция обнаружила несколько поддельных фотографий, на которых Джайн изображен с мировыми лидерами, а также поддельные печати Министерства иностранных дел Индии и почти трех десятков стран.

Он также сказал, что Джайна подозревают в незаконном отмывании денег через фиктивные компании за рубежом. Ему также предъявлены обвинения в:

подделке документов,

выдаче себя за другое лицо,

хранении поддельных документов.