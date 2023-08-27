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В Индии произошел взрыв в поезде: девять погибших

Фото: из-за взрыва в индийском поезде погибли 9 человек (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В индийском городе Мадурай, штат Тамилнад, из-за взрыва газового баллона произошел пожар в поезде - девять человек погибли, столько же ранено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Официальные лица сообщили, что газовый баллон был пронесен в вагон незаконно, пассажиры пытались использовать его для приготовления напитков. Отмечается, что на момент взрыва в вагоне находились 50 паломников из штата Уттар-Прадеш.

Очевидцы сообщают, что выжившим пришлось выламывать дверь, чтобы выйти из поезда.

Происшествия в Индии

2 июня в индийском штате Одиша поезд сошел с рельсов, в результате чего погибли по меньшей мере 207 человек, а еще более 900 получили ранения.

А из-за аномальной жары в начале этого лета в штате Уттар-Прадеш и прилегающем к нему Бихару погибли 98 человек.

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Индия