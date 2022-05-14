Індія заборонила експорт пшениці через війну в Україні

Таким чином, тепер експорт пшениці буде дозволений лише у разі постачань, за якими було видано безвідкличний акредитив (зобов'язання), або на підставі дозволу, наданого урядом Індії іншим країнам для задоволення їхніх потреб у продовольчій безпеці та на підставі запиту їхніх урядів.

Зазначається, цей крок був здійснений на тлі передбачуваного значного падіння виробництва через сильну спеку і різке зростання внутрішніх цін на продукти харчування, особливо на зернові.

Крім того, індійські чиновники висловили стурбованість нинішніми темпами експорту пшениці в інші країни та ймовірною тенденцією на найближчі кілька місяців через російсько-українську війну.

Нагадаємо, за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FАО), станом на початок травня близько 25 млн тонн зерна застрягли в Україні через блокування Росією морських портів, а також труднощів з інфраструктурою, яку нищить країна-агресор.

Наразі в G7 думають, як зняти блокаду українського зерна та розпочати експорт, тим часом російські окупанти масово крадуть зерно з наших територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.